Peneto, Staggiano e San Firenze, dopo Pasquetta arrivano i lavori stradali. Le modifiche

Lavori stradali la prossima settimana con l’’istituzione di sensi unici alternati regolati da movieri: da martedì 3 fino a sabato 7 aprile nella strada comunale di San Firenze nel tratto che va dall’intersezione con via Anconetana per una lunghezza complessiva di 30 metri. Da mercoledì 4 a lunedì 23 aprile in via Anconetana nel tratto che va dall’’intersezione con la strada comunale di San Firenze all’’intersezione con via Severi. Da giovedì 5 fino a sabato 14 aprile in via Severi nel tratto posto di fronte all’’intersezione con la strada comunale di Peneto per una lunghezza complessiva di 20 metri e nel tratto posto davanti alle scuole elementari per una lunghezza analoga. Da venerdì 6 a domenica 15 aprile nel tratto compreso tra via della Regghia e il civico 70 di via Severi. Orari: 8,30 – 17,30.