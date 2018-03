Partita Arezzo – Gavorranno, le modifiche a sosta e circolazione. Lavori stradali a partire da lunedì

Sabato 24 marzo in occasione della partita di calcio Arezzo – Gavorrano dalle 13 scatta il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, nel tratto di viale Divisione Garibaldi compreso tra via Raffaello Sanzio e il piazzale antistante la curva nord. Divieto di transito, inoltre, in viale Divisione Garibaldi. Divieti di sosta e di transito anche in piazzale Roberto Lorentini e in viale Gramsci. La corsia di decelerazione di via Simone Martini, posta in corrispondenza dell’intersezione con viale Gramsci, è riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli. Dalle 15 e fino al completo deflusso dei veicoli parcheggiati vige il senso unico in via Simone Martini, in direzione di marcia Bagnoro, con sosta consentita su ambo i lati.

Variazioni al traffico anche per lavori. Da lunedì 26 marzo a mercoledì 4 aprile senso unico alternato di circolazione in via Francesco Severi, nel tratto che va dal civico 29/E per una lunghezza complessiva di 10 metri, dalle 8,30 alle 17,30.

Ancora da lunedì ma stavolta fino a mercoledì 28 marzo, senso unico alternato di circolazione a Palazzo del Pero, lungo la Provinciale 41 della Rassinata, nel tratto che va dal km 0+050 al km 0+150. Orario 8 – 18.

Sempre da lunedì 26 marzo fino a venerdì 30 marzo istituzione del divieto di transito pedonale nei marciapiedi di via Romana, lato numeri civici dispari, nel tratto che va dall’intersezione con via Ugo Foscolo per una lunghezza complessiva di 10 metri, in via Ugo Foscolo nel tratto compreso tra le intersezioni con via Romana e quella con via Padre Teodosio per una lunghezza complessiva di 20 metri. Orario 8,30 – 16,30. In via Padre Teodosio, dall’intersezione con via Ugo Foscolo per una lunghezza complessiva di 10 metri, scatta il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri mentre in ambo i lati dei tratti interessati dai lavori di via Ugo Foscolo, via Padre Teodosio e via Romana il divieto di sosta.

Da mercoledì 28 marzo a domenica 1 aprile, senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e divieto di sosta in via Fiorentina nel tratto che va dal civico 395 al civico 552.