Nuovi orari di ricevimento per gli assistenti sociali di Arezzo

Da lunedì 11 giugno gli orari di ricevimento degli assistenti sociali cambieranno. Non seguiranno più quelli degli uffici comunali, ma il servizio sarà aperto al pubblico la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.

“Una diversa organizzazione dettata dal fatto che si tratta di un servizio che risponde a esigenze particolari della cittadinanza – spiega l’assessore Lucia Tanti. Il disagio, purtroppo, non ha orari e anzi necessita di disponibilità, da parte di personale competente, tutto il giorno. Per questo si è manifestata l’esigenza di una copertura legata alla presenza costante degli assistenti sociali, che hanno un contatto diretto con i cittadini in difficoltà, soprattutto in un momento come quello attuale. Intendo, quindi, ringraziare gli assistenti sociali, le organizzazioni sindacali e gli uffici competenti in quanto non c’è stato bisogno di contrattazione, ma questa necessità di modificare e spalmare l’orario su tutta la settimana, sia mattine che pomeriggi, è stata subito compresa e sposata da tutte le parti. Arezzo si conferma sempre più come città attenta alle esigenze dei cittadini, intorno ai quali far ruotare le risposte. Meno burocrazia, più flessibilità”.