Nuovi ascensori per l’ospedale San Donato: partiti i lavori per sostituirli

Avete presente gli ascensori dell’0spedale San Donato?

Ecco in questi giorni alcuni saranno inutilizzabili perché verranno sostituiti con altri macchinari di migliore e più recente tecnologia. Ad annunciarlo è l’azienda sanitaria aretina che ha sottolineato come in questi giorni all’interno della struttura ospedaliera potrebbero verificarsi alcuni problemi dovuti alla presenza degli operai.

“Sono iniziati – fanno sapere dall’azienda sanitaria – i lavori di ripristino e ammodernamento degli ascensori all’ospedale San Donato. Questi creeranno qualche disagio agli utenti che, alla prima scala, avranno a disposizione solo un ascensore. La ditta che esegue i lavori, assicura che entro la fine di maggio sarà di nuovo in funzione. L’azienda si scusa per gli eventuali disguidi”.