Nuove Acque: tecnici al lavoro a Badia Tedalda martedì 12 giugno   

Nuove Acque rende noto che martedì prossimo 12 giugno saranno eseguiti lavori di manutenzione al serbatoio a servizio dell’acquedotto del capoluogo di Badia Tedalda.

Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 16.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica nelle seguenti strade: Via Alpe della Luna, Via Salita al Castello, Via Fosco Montini, via dei Prati, Via Campanile, Piazza dei Tedaldi, Strada Provinciale 258 Marecchia. Durante l’esecuzione dell’intervento si potranno verificare momentanei fenomeni di abbassamento di pressione anche nelle strade e zone limitrofe.

I lavori consistono nell’installazione di strumenti di controllo della rete di distribuzione acquedottistica per monitorare i consumi al fine di individuare eventuali perdite.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni.