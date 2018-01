Nuove Acque, manutenzione alla rete idrica di Soci

Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Soci, nel comune di Bibbiena, giovedì 4 gennaio.

Dalle 9.00 alle 14.00 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Soci e nelle frazioni Ferrantina, Camprena e zone limitrofe.

Per tutta la giornata, si potranno anche verificare brevi interruzioni nell’erogazione idrica e abbassamenti di pressione.

Ripristinando il servizio, potrebbero verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che non andranno a pregiudicare la qualità dell’acqua distribuita.

Nuove Acque provvederà ad avvisare gli utenti interessati anche con il servizio di sms, per coloro i quali siano iscritti. Si ricorda che per usufruire di questo servizio, che non comporta alcun costo aggiuntivo, basta semplicemente comunicare il proprio numero alle agenzie Nuove Acque sul territorio, al call center che risponde al numero verde 800.391739 (per chi chiama da telefono fisso) o 199.138081 (per chi chiama da cellulare, servizio a pagamento secondo i profili tariffari applicati dal proprio gestore telefonico) oppure andando sul sito www.nuoveacque.it nelle pagine denominate Clickacqua.