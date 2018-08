Nuove Acque al lavoro nel comune di Civitella

Nuove Acque rende noto che mercoledì 22 agosto saranno eseguiti lavori di manutenzione alla rete idrica di Civitella in località Pieve al Toppo vicino alla rotonda tra la Ss Senese e via dei Boschi.

Nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a Pieve al Toppo, ad eccezione di via dei Boschi, via delle Case, via Venere, via Orione, viale Andromeda e via Sirio.

Al ripristino del servizio si potrebbero verificare fenomeni di torbidità.