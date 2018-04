Nuova segnaletica in via Burzagli a Montevarchi, i lavori slittano

Slitteranno di alcuni giorni i lavori della nuova segnaletica stradale per l’inversione di marcia di via Burzagli, a causa delle previste avverse condizioni meteorologiche per l’inizio della prossima settimana. Dunque i lavori si svolgeranno non lunedì 9 come indicato in precedenza, ma mercoledì 11 aprile. I lavori si svolgeranno a step nel corso della giornata con inizio intorno alle ore 8 e partiranno da piazza Vittorio Veneto in direzione Chiesa del Giglio. Gli interventi si protrarranno per tutta la giornata e dunque tutta la nuova viabilità di via Burzagli sarà attiva completamente al termine dei lavori. Durante i lavori la strada non sarà chiusa e il transito sarà regolamentato dalla segnaletica stradale e dalla presenza della Polizia Municipale. Si invitano pertanto sia i residenti di via Burzagli che delle strade limitrofe, e tutti coloro che mercoledì si troveranno a transitare in tale zona a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e alle indicazioni che saranno fornite dai vigili urbani in servizio lungo la strada. Saranno possibili anche alcuni disagi dovuti all’intervento in corso. Questa sarà la nuova regolamentazione di via Burzagli dal momento che i lavori si saranno conclusi: la circolazione veicolare sarà consentita a senso unico di circolazione con direzione di marcia viale Diaz – piazza V. Veneto; la sosta veicolare nel tratto compreso tra viale Diaz e piazza Giotto è confermata su entrambi i lati con modalità e prescrizioni dettate dalla segnaletica stradale che sarà installata; la sosta veicolare nel tratto compreso tra piazza Giotto e piazza V. Veneto è confermata sul lato sinistro (nuova direzione di marcia) con modalità e prescrizioni dettate dalla segnaletica stradale installata; le strade o piazze che afferiscono al tratto di Via Burzagli all’intersezione con quest’ultima dovranno rispettare l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) nei confronti dei veicoli che transitano su via Burzagli; i veicoli che circolano su Via Burzagli giunti all’intersezione con piazza V. Veneto dovranno rispettare l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) nei confronti dei veicoli che transitano su quest’ultima; lungo via Puccini (tratto compreso tra Via Pascoli e Via Burzagli) sarà istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate