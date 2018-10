Montevarchi, corso di formazione per creazione d’impresa e lavoro autonomo

L’agenzia formativa Athena srl di Montevarchi organizza un percorso totalmente gratuito, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo, denominato “Percorsi e servizi integrati (Orientamento, formazione e consulenza) per la creazione d’impresa e lavoro autonomo”. Il percorso è composto da 2 specifiche attività: 1. Formazione all’autoimprenditorialità; 2. Consulenza e orientamento.

Le attività sono rivolte a 15 allievi, giovani fino ai 29 anni di età, disoccupati, inoccupati o inattivi, e si svolgerà a Montevarchi presso la sede di Athena. Il corso consentirà ai giovani iscritti di:

a) Redigere un business plan legato alla propria idea imprenditoriale o libero professionale, partendo dall’individuazione dell’area o sottofiliera in cui sarà collocata;

b) Utilizzare gli strumenti e le fonti relative ad analisi di mercato, e studi di fattibilità;

c) Utilizzare in modo mirato gli strumenti della comunicazione digitale e multimediale, legando l’idea di business ad adeguate campagne di comunicazione e marketing, anche in considerazione delle possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie

d) Utilizzare correttamente la lingua inglese di settore, al fine di facilitare i processi comunicativi a vari livelli.

La formazione specifica (76 ore di aula) sarà accompagnata da un percorso di orientamento e di bilancio di competenze, da assistenza personalizzata alla stesura del business plan, da accompagnamento e supporto per la costituzione d’impresa e l’accesso al credito ed alla finanziabilità, da Sostegno e supporto allo start up aziendale e professionale (20 ore totali).

Per informazioni ed iscrizioni (scadenza 9 novembre 2018), rivolgersi a ATHENA SRL, Viale Giacomo Leopardi, 31/c – Montevarchi.

Tel. 055-981066 e-mail: info@athenaformazione.it