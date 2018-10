Monte San Savino e sicurezza: servizio sms e informazioni per i cittadini

Gli eventi meteorologici avversi che si sono verificati anche nei mesi estivi hanno confermato l’elevato stato di fragilità che caratterizza il territorio nazionale, anche nelle aree urbanizzate. Tali eventi si verificano sempre più spesso, in aree anche molto limitate e in lassi di tempo ristretti e non è sempre possibile determinarne in anticipo la precisa localizzazione e gli effetti. E’ quindi sempre più necessario, tra l’altro, la partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato di protezione civile.

In questo senso si segnala che sul sito del Comune di Monte San Savino www.citymonte.it, seguendo il percorso PROTEZIONE CIVILE- INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE, sono consultabili specifici materiali informativi. Anche sul sito http://iononrischio.protezionecivile.it/, si trovano materiali relativi alla campagna IO NON RISCHIO ALLUVIONE.

Si ricorda inoltre che sempre su www.citymonte.it è possibile iscriversi al servizio gratuito di informazione della popolazione offerto dal Comune.

Con il servizio InfoSMS si è informati tempestivamente riguardo a tutte le comunicazione che rivestono carattere di emergenza emesse dall’amministrazione comunale. Per registrarsi si può accedere al sito comunale, cercare il logo SMS e seguire le istruzioni, oppure andare direttamente all’indirizzo https://registrazione.informabene.it/montesansavino

E’ possibile richiedere l’attivazione di notizie riguardanti Protezione civile ed emergenze, Viabilità, Servizi Scolastici, Tributi, Eventi.