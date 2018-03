Marcia del Ceis, le modifiche alla circolazione

In occasione della 32esima Marcia del Ceis domenica 18 marzo dalle 7 alle 13 scatta il divieto di sosta in piazza San Jacopo e in corso Italia tra piazza San Jacopo e via Roma. Dalle 10 alle 11,30 limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei partecipanti alla marcia, il transito veicolare è interrotto nel seguente percorso: corso Italia tratto tra piazza San Jacopo e via Roma, via Crispi, viale Giotto, via Tiziano, via Beato Angelico, largo Inigo Campioni, via Andrea Sansovino, piazzetta di Porta Sant’Andrea, piazza San Giusto, via Garibaldi, via della Minerva, piazza San Gemignano, via Fra le Torri, via Pescioni, via Borgunto, piazza Grande, via Seteria, corso Italia tratto tra via Seteria e via Mazzini, via Cavour, piazza San Francesco, via Guido Monaco, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazzale della Repubblica, via Spinello, corso Italia fino all’arrivo in piazza San Jacopo.