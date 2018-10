Manifestazioni nel weekend, come cambiano sosta e circolazione

In occasione del Mercatino dei bambini alla Marchionna domenica 14 ottobre dalle 7,30 alle 22 divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli in via Marco Attilio Alessi, in entrambi i lati tra i civici 20 e 38.

Sempre domenica, per la “68esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro”, dalle 8 alle 12,30 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in piazza Poggio del Sole, in entrambi i lati dell’anello della piazza stessa, in via Frà Guittone, in ambo i lati del tratto antistante piazza Poggio del Sole, compreso tra via Eritrea e il palazzo della Prefettura e in viale Mecenate, tra viale Michelangelo e via Trasimeno. Durante il corteo, dalle 10 circa alle 10,30, con partenza dalla Chiesa di San Michele, è temporaneamente interrotta la circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti strade: corso Italia, via Niccolò Aretino, via Margaritone, viale Michelangelo e viale Mecenate.