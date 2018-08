Manifestazioni nel weekend a Tregozzano e Battifolle, come cambia la circolazione

Per la manifestazione “Battifolle in piazza” dalle 10 di sabato 25 all’1 di domenica 26 agosto in

via del Fondaccio scatta il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in tutta l’area antistante al civico 23/A e sul lato opposto alla stessa. E’ istituito il divieto di transito dei veicoli in tutta l’area di via del Fondaccio compreso tra l’edificio al civico 23/A e la Strada Provinciale 21 di Pescaiola.

I veicoli in transito sulla Provinciale 21, giunti all’intersezione con via del Fondaccio, hanno l’obbligo di proseguire la marcia a diritto.

In occasione di “Tregozzano in Festa” dalle 15 di sabato 25 all’una di domenica 26 agosto divieto di transito e divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in entrambi i lati del tratto compreso tra l’intersezione con la strada Comunale della Catona (nei pressi del civico 62) fino a Tregozzano Beneduci civico 9, inclusa l’area di parcheggio di fronte alla sede del Centro di Aggregazione Sociale Tregozzano. E in tutta l’area compresa tra l’intersezione con la strada Comunale della Catona (nei pressi del civico 70/L) ed il civico 57 e 57/1 e dal 70/G al 70/A (fine strada).

In virtù di tale provvedimento i veicoli in transito nella strada Comunale della Catona, giunti all’altezza del civico 62, nei pressi dell’intersezione con località Tregozzano Beneduci e nei pressi del civico 70/L, hanno l’obbligo di proseguire la marcia a diritto. Il tratto di strada compreso tra il 71/D e il 70/L diviene strada senza uscita.