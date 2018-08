Libera Università del Valdarno, aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2018-2019

Da sabato 1° settembre, dalle ore 10, presso l’ufficio InComune (Urban Center in via dei Mille, 7), sarà possibile iscriversi ai corsi organizzati dall’associazione Libera Università del Valdarno, per l’anno accademico 2018-2019.

“La cultura è un bene prezioso: condividiamola perché non c’è crescita senza cultura” è il motto della Libera Università del Valdarno, un’associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, costituitasi a Montevarchi per opera di tre cittadine, convinte del ruolo fondamentale della cultura nella crescita sociale di una comunità.

Grazie all’impegno dei suoi associati e a una fitta rete di contatti con realtà del territorio, l’associazione offre una gamma molto ampia di occasioni di formazione. A partire dal 15 ottobre 2018 fino al 10 maggio 2019 in varie sedi di Montevarchi si svolgeranno corsi e laboratori tenuti da docenti, professionisti ed esperti in materia provenienti prevalentemente dal territorio.

Le attività culturali e ricreative di educazione permanente si rivolgono a tutti i cittadini maggiorenni del Valdarno, non è richiesto alcun titolo di studio e non ci sono limiti di età: basta avere ancora tanta voglia di imparare e di scoprire.

Per ulteriori informazioni dal 1 settembre 2018 è possibile rivolgersi presso: la sede dell’associazione, posta in via Gramsci 122, Montevarchi, mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00; presso il Circolo MCL, via Roma, Montevarchi, il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; presso l’ufficio in Comune, via Dei Mille, Montevarchi, sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure telefonare ai seguenti numeri: 328 3615386 (Carla Bazzini, Presidente) – 348 2254044 (Cristina Palmieri, Vicepresidente) – 366 3409627 (Ilda Galassini, Vicepresidente).

E’ possibile anche consultare il sito dell’associazione: www.liberauniversitadelvaldarno.it oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica liberauniversitavaldarno@gmail.com