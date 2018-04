Lavori in via di Pestello, nessun intervento sul marciapiede

In merito ai lavori di asfaltatura in via di Pestello, l’Amministrazione comunale, sempre nell’ottica della massima attenzione rivolta ai cittadini, precisa che: “Nel tratto che è stato oggetto di rifacimento del manto stradale non sono previsti al momento interventi nel marciapiede e nella parte di strada di fronte alle attività commerciali presenti. L’ente gestore Pubbliacqua, un volta ultimati i lavori in via A. Vespucci, provvederà infatti alla sostituzione della condotta dell’acquedotto esistente, ponendo la nuova sotto il marciapiede e nel tratto di via Pestello di fronte ai negozi. A quel punto, quando l’intervento sarà completato, Pubbliacqua procederà con il ripristino del manto sulle parti interessate dai lavori”.