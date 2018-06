Lavori stradali e divieti: giovedì 14 giugno in via Piave divieti di transito e sosta

Lavori stradali con inevitabili modifiche alla circolazione: dureranno fino a venerdì 15 giugno quelli in via Benedetto da Maiano con senso unico alternato di circolazione, regolato esclusivamente da movieri, nel tratto che va dall’intersezione con via Tricca per una lunghezza complessiva di 40 metri e quelli a Olmo lungo la 71 Umbro-Casentinese nel tratto che va dal km 142+540 al km 142+850 con senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Orari: rispettivamente 8,30 – 17,30 e 9 – 17,30.

Dureranno invece fino a lunedì 2 luglio il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e il divieto di sosta con rimozione in largo Severini a partire dalle intersezioni con via Viani e via Boccioni. Orario 8,30 – 17,30.

Giovedì 14 giugno per tutta la giornata attenzione ai divieti di transito e di sosta in via Piave nel tratto che va dal semaforo di via Vittorio Veneto all’incrocio con via Trasimeno. Scatta il divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Monte Grappa che attraversano via Piave, via Trasimeno sarà raggiungibile percorrendo la direttrice via Vittorio Veneto-via Arno-via Tagliamento.