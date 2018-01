Lavori di rifacimento stradale in alcune strade di Montevarchi e di Levane

La prossima settimana, da lunedì 8 gennaio, prenderanno il via diversi lavori di rifacimento del manto stradale in alcune strade del capoluogo e della frazione di Levane, che si protrarranno per diversi giorni, presumibilmente fino al 19 gennaio (tempo permettendo). Durante lo svolgimento degli interventi sarà necessario apportare delle specifiche modifiche alla regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli. Le strade interessate sono: viale Diaz (tratto compreso tra via Burzagli e viale Cadorna), viale Cadorna (tratto compreso tra via Soldani ed il n.c. 22), via delle Caselle (intero tratto), via Aretina (tratto compreso tra il n.c. 350 ed il n.c. 402), via Aretina (fronte Giardini Martiri dell’Istria), via Magellano (intero tratto), via Berlinguer (intero tratto), via Colombo (tratto compreso tra via Vespucci e via Caboto), Via Vespucci (tratto compreso tra via delle Case Romole e via Bottego). Pertanto nei prossimi giorni per l’attraversamento di tali strade, saranno possibili alcuni disagi dovuti alla predisposizione di sensi unici alternati, restringimento della carreggiata e divieti di sosta provvisoria per permettere il regolare svolgimento dei lavori.