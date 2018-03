Lavori a Montevarchi, come cambia la viabilità

Lavori sulle strade di Montevarchi.

Subito dopo le festività pasquali sono previsti interventi di ripristino del manto stradale lungo via Burzagli, lavori preparatori anche al successivo cambio di inversione di marcia della strada. Per effettuare l’intervento la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che regolamenterà provvisoriamente la circolazione e la sosta dei veicoli nella giornata di svolgimento dell’intervento di asfaltatura della strada. Pertanto martedì 3 aprile dalle ore 8 alle 19 nel tratto di via Burzagli compreso tra piazza Donatori di Sangue (piazza della stazione) e via Puccini sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli. Sempre lungo via Burzagli nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e piazza Donatori di Sangue sarà istituito un senso unico alternato di circolazione. Inoltre sarà è istituito un divieto di sosta sul lato destro della direzione di marcia consentita, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dai lavori di asfaltatura.

Mercoledì 4 aprile sono previsti lavori di asfaltatura nel quartiere del Pestello e pertanto la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità durante lo svolgimento dell’intervento. Dalle ore 8 alle 19 lungo via Pestello nel tratto compreso tra piazza Europa e via Mincio sarà istituito un senso unico alternato di circolazione e un divieto di sosta a tutti i veicoli sul lato destro della strada nella direzione di marcia via Mincio – piazza Europa limitatamente ai tratti che di volta in volta saranno interessati dai lavori di asfaltatura.