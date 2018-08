Lavori da lunedì 3 settembre, variazioni alla sosta

Da lunedì 3 a lunedì 17 settembre divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via Pier della Francesca, nel tratto che va dal civico 1 al 15, dalle 8,30 alle 17,30. Previsto anche un restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Negli stessi giorni divieto di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati di via G. Garibaldi, nel tratto che va dal civico 86 all’intersezione con via Madonna del Prato, dalle 8,30 alle 17,30. Scatta un restringimento della carreggiata. Sempre nei medesimi giorni e ancora in via Garibaldi divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati della strada, nel tratto che va dal civico 70 all’80, dalle 8,30 alle 17,30.

Previsto un restringimento della carreggiata. Infine, sempre da lunedì al 17 settembre e ancora in via Garibaldi divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto che va dal civico 14/A all’intersezione con via Madonna del Prato, dalle 8,30 alle 17,30. Scatta anche in questo caso un restringimento provvisorio della carreggiata.