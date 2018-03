Lavori ed eventi: dal parcheggio di via Pietri alla Fiera della Santissima Annunziata

Dureranno fino a venerdì 23 marzo i divieti di transito e di sosta per i veicoli, 24 ore su 24, nella porzione di parcheggio gratuita di via Pietri. Sono infatti in atto lavori di ripristino del fondo stradale.

Sempre fino a venerdì 23 marzo, dalle 8,30 alle 17,30 divieto di transito pedonale nel marciapiede di via Chiari nel tratto posto davanti al servizio spedizioni merci per una lunghezza complessiva di 20 metri, senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Fino a martedì 27 marzo, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in ambo i lati di via del Saracino, nel tratto che va dal civico 35 al civico 51 con orario 8,30 – 17,30. Negli stessi giorni e nei medesimi orari, è previsto anche un restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza dei lavori. Lo stallo di sosta riservato a veicoli con contrassegno speciale è spostato e comunque individuato mediante segnaletica ad hoc.

Fino a giovedì 5 aprile, scatta invece il senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri, in via Alessandro dal Borro nel tratto da viale Luca Cittadini all’intersezione con via Laschi e nella stessa via Laschi nel tratto che va dal civico 20 all’intersezione con via Pietro Nenni. Orario 8,30 – 17,30. Attenzione in via Laschi anche al restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori.

Due gli eventi domenica 25 marzo che comporteranno modifiche alla circolazione a alla sosta: il mercatino di Pasqua alla Marchionna con divieti di transito e di sosta dalle 7,30 alle 20 in via Marco Attilio Alessi e la Fiera della Santissima Annunziata, il tradizionale mercato di inizio primavera che comporterà dalle 6 alle 23 i divieti di transito e di sosta in via Porta Buia nel tratto compreso tra il secondo ingresso a piazza Amintore Fanfani e via Garibaldi, in via Garibaldi tra via San Lorentino e la sede della Misericordia e nell’area di sosta adiacente, in via Isidoro Del Lungo. Dalle 8,30 alle 20 dall’accesso video controllato di via San Lorentino è consentita la libera circolazione veicolare, in deroga alle limitazioni previste dalla ztl. La corsia riservata agli utenti per l’accesso all’autorimessa di piazza del Popolo resta percorribile.