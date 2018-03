Lavori di bonifica al borro della Vigna Borracchini

Sono in corso di svolgimento lungo alcuni tratti di torrenti che attraversano il territorio comunale lavori di bonifica da parte dei servizi dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. In particolare nei prossimi giorni si interverrà lungo il Borro della Vigna Borracchini per il taglio di vegetazione arborea. Al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per regolamentare alcune delle strade interessate dall’intervento.

Pertanto dalle ore 9 alle ore 12 durante i giorni di effettivo svolgimento delle operazioni di taglio della vegetazione arborea ed il relativo recupero della stessa, compresi tra il 17 e il 30 marzo lungo il tratto di strada di via Tevere compreso tra via Danubio e via Rodano sarà istituito il divieto di circolazione a tutti e veicoli. La circolazione da via Tevere verso via di Moncioni e viceversa sarà assicurata sul seguente itinerario: via Tevere – via Danubio – via Volga – via Rodano e viceversa. Sarà comunque assicurato il raggiungimento delle abitazioni nei casi di urgenza ed emergenza.

Invece dalle ore 9 alle ore 16, sempre nei giorni di effettivo svolgimento delle operazioni di taglio della vegetazione arborea ed il relativo recupero della stessa, compresi tra il 17 e il 30 marzo lungo sul tratto di via Tevere compreso tra Via Rodano e Via di Moncioni e sul tratto di via di Moncioni compreso tra via Tevere e via di Scrafana sarà istituito senso unico alternato di circolazione regolamentato da movieri. Nei periodi invece di interruzione delle operazioni di bonifica la carreggiata dei vari tratti di strada interessati dovrà essere lasciata libera da ingombri e regolarmente transitabile.