Domenica cambia la viabilità anche nel Comune di Arezzo per via del Giro del Casentino. In occasione della gara ciclistica “102° Giro del Casentino”, dalle 13 alle 16,30 di domenica 19 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via San Clemente, in ambo i lati del tratto compreso tra viale Santa Margherita e via San Domenico, in via San Domenico, in piazza San Domenico, nel tratto compreso tra via San Domenico e via Sassoverde e in via Sassoverde.