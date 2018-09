Fiera di Settembre e trasporto scolastico. Le modifiche per gli alunni di Camucia

In occasione dell’annuale Fiera di Settembre, limitatamente alla giornata di lunedì 17 settembre, come ogni anno verranno chiuse al traffico tutte le strade interne di Camucia per l’allestimento degli stand e spazi espositivi.

Per tale giornata il servizio di trasporto scolastico in andata e ritorno verrà effettuato solo nelle strade esterne all’area di Fiera per gli alunni delle scuole dell’infanzia di via Scotoni e secondaria di primo grado di Camucia nonché della scuola primaria di Sodo e di Fratta. Non sarà possibile effettuare il trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia di Via XXV Aprile e per la scuola primaria di Camucia.