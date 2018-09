Fiera del Mestolo e altri eventi, come cambia la circolazione

Entro venerdì 7 settembre cominceranno alcuni lavori di ripristino della sede stradale che si concluderanno giovedì 13 settembre. Interesseranno soprattutto Rigutino e comporteranno il senso unico alternato di circolazione, regolato da impianti semaforici o da movieri in caso di traffico intenso, e il divieto di sosta dalle 8,30 alle 18,30. Ecco le zone interessate: Rigutino Ovest dal civico 125 al civico 134, dal civico 212 al civico 220, dal civico 169 al civico 172/1, dal civico 230/2 al civico 232, Rigutino Nocetella dal civico 93 al civico 101.

Analoghe disposizioni, traffico regolato da impianto semaforico o movieri e divieto di sosta, sempre in orario 8,30 – 18,30 e conclusione dei lavori prevista entro giovedì prossimo, a Pieve a Quarto dal civico 4 al civico 11 e a Olmo dal civico 421 al civico 424.

Sabato 8 settembre in occasione di Via Romana in Festa dalle 16 all’una di domenica scattano il divieto di sosta in ambo i lati del tratto di via Romana tra via Adigrat e viale Dante, incluso il piazzale antistante la chiesa di San Marco, e il divieto di transito di tutti i veicoli, compresi i mezzi per il trasporto collettivo di persone, nel tratto tra viale Dante e via Verga. Il tratto di via Romana compreso tra viale Don Minzoni e via Verga è disciplinato a senso unico di circolazione in questa direzione di marcia con transito consentito soltanto ai residenti e ai fruitori delle strutture ricettivo/commerciali di via Adigrat, via Giusti e via Verga. Ancora divieto di transito a eccezione dei residenti nel tratto di via Salvadori fra via Padre Teodosio e via Romana, in via Pascoli, largo Pontalto, via Capuana, nel tratto di via Foscolo fra via Romana e via Padre Teodosio, via Pignotti, via Leopardi, via Mogadiscio, via Manzoni, nel tratto di via Chiarini fra il civico 1/T e via Romana. I veicoli provenienti da viale Don Minzoni che percorrono via Romana giunti all’altezza di via Verga e via Giusti hanno l’obbligo di svoltare rispettivamente a sinistra o a destra. I veicoli in uscita da via Verga giunti all’intersezione con via Romana hanno l’obbligo di proseguire la marcia in via Giusti. I veicoli provenienti da via Vittorio Veneto che giungono all’intersezione semaforica tra via Romana e via Fratelli Rosselli, hanno l’obbligo di svoltare a destra in viale Don Minzoni. I veicoli provenienti dal semaforo di viale Dante/via Chiarini giunti all’altezza del civico 1/T di quest’ultima hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in viale Dante. I veicoli in transito in viale Dante giunti all’altezza di via Romana hanno l’obbligo di proseguire diritto mentre quelli che percorrono il tratto di via Romana dalla rotatoria Bivio di Olmo in direzione di via Vittorio Veneto giunti all’intersezione con via Romana hanno l’obbligo di svoltare a sinistra.

Sempre da sabato 8 settembre partono gli obblighi e i divieti legati allo svolgimento della tradizione Fiera del Mestolo. Dalle 20 alle 8 di mercoledì 12 settembre scattano i divieti di transito e di sosta in tutta l’area del area parcheggio Eden. Dalle 6 di domenica 9 settembre alle 8 di mercoledì 12 è istituito il divieto di sosta in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli da via Niccolò Aretino a via Crispi, via Margaritone da piazza Sant’Agostino a viale Michelangelo, via Assab, via Pietro Aretino da via Margaritone a via del Ninfeo, via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia, via Madonna del Prato da via Lorentino d’Arezzo a via San Giovanni Decollato, via San Giovanni Decollato. Dalle 6 di domenica alle 24 di martedì 11 settembre in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli da via Niccolò Aretino a via Crispi, via Margaritone, via Assab, via Pietro Aretino da via Margaritone a via del Ninfeo, via dell’Anfiteatro e via della Società Operaia scatta anche il divieto di transito dei veicoli. Al fine di consentire il transito degli utenti che vogliono fruire dei servizi dell’autorimessa Sant’Agostino il tratto di via Pietro Aretino compreso tra il civico 8 e via del Ninfeo è disciplinato con il doppio senso di circolazione. I veicoli possono accedervi unicamente da via Rodi. In via Lorentino d’Arezzo è invertito l’attuale senso di marcia e la circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere alla Ztl di tipo B è disciplinata secondo il seguente percorso: via Lorentino d’Arezzo, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato, corso Italia e via Crispi. L’accesso dei veicoli dei residenti di via della Società della Operaia e di via dell’Anfiteatro, dei veicoli d’emergenza, soccorso e polizia, in deroga al divieto di transito sopra citato, viene disciplinato secondo il seguente percorso: via Lorentino d’Arezzo, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato, piazza San Iacopo e via dell’Anfiteatro. Per uscire c’è il seguente percorso: via dell’Anfiteatro, corso Italia e via Crispi. Il tratto di via Guadagnoli non interessato dalla fiera è così disciplinato: in entrambi i lati tra il civico 73 e via Crispi è istituito il divieto di sosta, nel tratto compreso tra via del Ninfeo e via Crispi scatta il doppio senso di circolazione e i veicoli che vi transitano in direzione via Crispi giunti all’intersezione con la stessa hanno obbligo di arrestarsi e devono dare la precedenza ai veicoli in transito e svoltare a sinistra. Nelle piste ciclabili di via Niccolò Aretino, di via Guadagnoli tra via Niccolò Aretino e via Crispi, del parcheggio Eden è vietato il transito dei velocipedi.