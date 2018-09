Festività del Perdono: modifiche ai servizi di raccolta rifiuti a Terranuova Bracciolini

Sei Toscana informa gli utenti residenti nel capoluogo di Terranuova Bracciolini (comprese le zone di Paperina, Pernina, Poggio Orlandi e Ponte Mocarini) che in occasione della Festività del Perdono 2018 si verificheranno alcune modifiche per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Nello specifico, domenica 23 settembre gli utenti del capoluogo dovranno esporre il rifiuto organico tra le 23 e le 1, poiché il ritiro dei sacchetti sarà effettuato a partire dall’una di notte insieme al servizio di pulizia delle strade. Pertanto, lunedì 24 settembre la raccolta del rifiuto organico non sarà effettuata.

Negli altri giorni compresi nelle festività del Perdono i servizi di ritiro porta a porta saranno svolti regolarmente.

Le postazioni delle campane del vetro e della plastica di piazza Coralli, via Tevere, via Dante e via Vittorio Veneto saranno spostate in luoghi vicini per permettere la collocazione dei banchi.

Il Centro di raccolta resterà chiuso nei giorni di sabato 22, lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 settembre.

Sei Toscana confida nella collaborazione degli utenti per queste variazioni del servizio al fine di agevolare il lavoro degli operatori e garantire il ritiro dei rifiuti nel rispetto del decoro urbano.

Per qualsiasi informazione si ricorda che è a disposizione degli utenti il Numero Verde 800 127 484 e il sito www.seitoscana.it.