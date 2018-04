Eventi nel fine settimana, le modifiche a sosta e circolazione

Dalle 8,30 alle 20 di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile, in occasione dello “Show dei motori”, scatta il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via A. Fleming, nel tratto compreso tra via L. Spallanzani e via Guglielmo degli Ubertini (lato sinistro rispetto alla predetta direzione di marcia ed in entrambi i lati nel tratto compreso tra via L. Spallanzani e via G. Ferraris), in via L. Spallanzani, in ambo i lati del tratto tra via A. Fleming e via Galileo Galilei e in via G. Ferraris, in entrambi i lati del tratto tra il sottopasso ed il civico 69 dove, comunque, la sosta può essere consentita se effettuata fuori carreggiata. Divieto di fermata in via G. Salvemini sulle corsie che immettono nella rampa e sulla rampa di via A. Fleming. Senso unico di circolazione in via A. Fleming, tratto da via L. Spallanzani a via Guglielmo degli Ubertini, in detta direzione di marcia dove la sosta è consentita sul lato destro e in via G. B. Morgagni, in direzione via Guglielmo degli Ubertini – via L. Spallanzani.

Inoltre, dalle 8,30 alle 11 di domenica 8 aprile, per lo svolgimento del “Raduno di auto storiche del Club il Saracino”, divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli nella zona Ovest di Rigutino, in tutto il tratto di strada tra i civici 234 e 234/H.