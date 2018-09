Estra cerca un addetto alla contabilità

Estra ha indetto una selezione per assumere 1 addetto alla contabilità con contratto di apprendistato professionalizzante.

I requisiti: aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 29° anno di età al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro; cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o cittadino di paesi terzi purché in possesso di permesso di soggiorno; idoneità fisica; diploma di scuola secondaria superiore in ragioneria o perito aziendale o perito commerciale o analista contabile oppure laurea triennale (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o scienze dell’economia e gestione aziendale o scienze economiche) oppure laurea magistrale (scienze dell’economia o scienze delle pubbliche amministrazioni o scienze economico-aziendali).

Altri requisiti: non essere già in possesso della qualifica di Addetto alla contabilità e non avere in atto contratti di apprendistato con la medesima qualifica professionale, buona conoscenza della lingua italiana, patente di guida tipo B o superiore, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, non avere procedimenti penali in corso, non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito di procedimenti disciplinari.

L’inquadramento contrattuale sarà al livello 4° CCNL Gas-Acqua 18.5.2017; il contratto di apprendistato professionalizzante avrà una durata di 30 mesi e la sede di lavoro sarà Arezzo.

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice utilizzando il modello reperibile nel sito aziendale (www.estra.it), dovranno essere trasmesse entro il 17 Settembre 2018 esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: estraselezione@ifoamanagement.it

La graduatoria finale degli idonei avrà validità di 18 mesi dalla conclusione delle procedure selettive.