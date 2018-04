Cronoscalata di Camucia, le modifiche al traffico

Il Comune di Cortona ha reso note le modifiche al traffico del fine settimana, in cui si terrà la cronoscalata di Camucia.

Per muoversi:

strade interessate dalla gara :

dal giorno 06/04/18 al giorno 08/04/18 a Cortona, la circolazione stradale sia temporaneamente modificata ed istituita come di seguito riportato al fine di consentire quanto in epigrafe indicato.

06/04/18 (VENERDÌ)

PIAZZA CHAUTEAU CHINON E VIA GHANDI (LIMITATAMENTE AL POSTEGGIO ANTISTANTE LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI CAMUCIA)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore 08:00 alle ore 24:00.

07/04/18 (SABATO)

PIAZZA CHAUTEAU CHINON E VIA GHANDI (LIMITATAMENTE AL POSTEGGIO ANTISTANTE LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI CAMUCIA)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

VIA DI MURATA (tratto compreso tra le intersezioni con Via del Frantoio e con Via dei Mori), VIA DEI MORI (tratto compreso tra le intersezioni con Largo Darwin e Via di Murata), VIA GIORGIO LA PIRA, VIA GHANDI (tratto compreso tra le intersezioni con Via del Frantoio e Via dei Mori), VIA CAPITINI (tratto compreso tra le intersezioni con Via Darwin e con Via Ghandi)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione.

POSTEGGIO PUBBLICO DELLO “SPIRITO SANTO”

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, compreso quelli di proprietà e/o al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione. I veicoli che dovessero trovarsi in sosta durante la vigenza del divieto di circolazione dovranno rimanere all’interno del posteggio, senza possibilità di impegnare Viale Cesare Battisti.

VIALE CESARE BATTISTI (tratto compreso tra le intersezioni con Via G. Severini e con Largo Beato Angelico) E LARGO BEATO ANGELICO

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e in via Marco Polo dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione. Rimane consentita la sosta all’interno dei posteggi riservati ai residenti della ZTL Rossa limitatamente ai veicoli in regola con la relativa disciplina di sosta.

VIA DEL MERCATO (tratto compreso tra le intersezioni con Viale Cesare Battisti e con Via Del Duomo Vecchio)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione. I veicoli in transito in Borgo San Vincenzo, giunti all’intersezione con Via del Mercato dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione Città di Castello.

STRADA COMUNALE DELLE CONTESSE

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione per tutti i veicoli (con esclusione di quelli di proprietà dei residenti nella medesima strada), dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione.

VIALE PASSERINI

Temporanea istituzione di un doppio senso di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione, con sosta consentita sulla base degli spazi segnalati in loco. Divieto di immissione in via del Crocifisso per tutti i veicoli con eccezione di quelli di proprietà dei residenti nella medesima via del Crocifisso.

VIA DEL CROCIFISSO

Temporaneo divieto di immissione da via del Crocifisso verso Viale Cesare Battisti dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione, per i veicoli circolanti in Via del Crocifisso. I residenti nella suddetta strada e in via Galilei potranno raggiungere le rispettive abitazioni impegnando viale Passerini.

VIA SANTA MARGHERITA (tratto compreso tra via Maffei e Via Nazionale)

Temporaneo divieto di circolazione dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli. Rimane consentita la sosta all’interno dei posteggi.

08/04/17 (DOMENICA)

PIAZZA CHAUTEAU CHINON E VIA GHANDI (LIMITATAMENTE AL POSTEGGIO ANTISTANTE LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI CAMUCIA)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

VIA DI MURATA (tratto compreso tra le intersezioni con Via del Frantoio e con Via dei Mori), VIA DEI MORI (tratto compreso tra le intersezioni con Largo Darwin e Via di Murata), VIA GIORGIO LA PIRA, VIA GHANDI (tratto compreso tra le intersezioni con Via del Frantoio e Via dei Mori), VIA CAPITINI (tratto compreso tra le intersezioni con Via Darwin e con Via Ghandi)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara.

POSTEGGIO PUBBLICO DELLO “SPIRITO SANTO”

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, compreso quelli di proprietà e/o al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara. I veicoli che dovessero trovarsi in sosta durante la vigenza del divieto di circolazione dovranno rimanere all’interno del posteggio, senza possibilità di impegnare Viale Cesare Battisti.

VIALE CESARE BATTISTI (tratto compreso tra le intersezioni con Via G. Severini e con Largo Beato Angelico) E LARGO BEATO ANGELICO

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e in via Marco Polo dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara. Rimane consentita la sosta all’interno dei posteggi riservati ai residenti della ZTL Rossa limitatamente per i veicoli in regola con la relativa disciplina di sosta.

VIA DEL MERCATO (tratto compreso tra le intersezioni con Viale Cesare Battisti e con Via Del Duomo Vecchio)

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli, con esclusione di quelli di proprietà e/o al servizio dei residenti nelle medesime strade e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara. I veicoli in transito in Borgo San Vincenzo, giunti all’intersezione con Via del Mercato dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione Città di Castello.

STRADA COMUNALE DELLE CONTESSE

Temporanea istituzione di un divieto di circolazione per tutti i veicoli (con esclusione di quelli di proprietà dei residenti nella medesima strada), dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara.

VIALE PASSERINI

Temporanea istituzione di un doppio senso di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara, con sosta consentita sulla base degli spazi segnalati in loco. Divieto di immissione in via del Crocifisso per tutti i veicoli con eccezione di quelli di proprietà dei residenti nella medesima via del Crocifisso.

VIA DEL CROCIFISSO

Temporaneo divieto di immissione da via del Crocifisso verso Viale Cesare Battisti dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara, per i veicoli circolanti in Via del Crocifisso. I residenti nella suddetta strada e in via Galilei potranno raggiungere le rispettive abitazioni impegnando viale Passerini.

VIA SANTA MARGHERITA (tratto compreso tra via Maffei e Via Nazionale)

Temporaneo divieto di circolazione dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara sul tratto di strada interessato per tutti i veicoli. Rimane consentita la sosta all’interno dei posteggi.

DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ESCLUSE LE VETTURE ACCREDITATE PER LA COMPETIZIONE SPORTIVA DI CUI IN PAROLA, I VEICOLI APPARTENENTI AI TEAM AL SEGUITO DELLE STESSE, I VEICOLI UTILIZZATI DALLA DIREZIONE GARA NONCHÉ QUELLI DI POLIZIA E DI SOCCORSO.

Quanto previsto nella presente ordinanza annulla l’ordinanza 63 del 04/04/18 e sospende temporaneamente tutte le norme contenute in analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.

Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, messa in opera a spese del richiedente la medesima ordinanza e mantenuta in essere a sua cura e spese.

Oltre a quanto sopra riportato, il giorno 07/04/18 dalle ore 13:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle prove di qualificazione e il giorno 08/04/18 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della gara, l’organizzatore dovrà opportunamente segnalare e presegnalare l’istituzione delle limitazioni della circolazione inerenti la manifestazione di cui in parola con l’apposizione, tra l’altro, della seguente segnaletica:

preavviso di divieto di circolazione alla rotatoria posta all’intersezione tra la S.R.71 e via del Mori per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione via dei Mori/S.P.34;

direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Darwin e via dei Mori per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione via dei Mori/S.P.34;

direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via del Frantoio e via di Murata per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione Via di Murata/Via dei Mori;

preavviso di divieto di circolazione a m 200 alla rotatoria posta all’intersezione tra la S.R.71 e via Via Falcone e Borsellino per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione S.R.71/Via Darwin;

divieto di circolazione all’intersezione tra Via Gandhi e Via Darwin;

obbligo di svolta a sinistra posto all’intersezione tra la strada di variante alla SR 71 e via Falcone e Borsellino;

preavviso di divieto di circolazione a m 300 alla rotatoria posta all’intersezione tra la S.R.71 e via L.Signorelli per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione S.R.71/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 400 all’intersezione tra via L.Signorelli e via Italo Scotoni per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione via L.Signorelli/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 250 all’intersezione tra via Italo Scotoni e via L.Signorelli per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione via Italo Scotoni/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 180 all’intersezione tra via L.Signorelli e la Strada Vicinale del Poggetto, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima o via L.Signorelli con direzione via Italo Scotoni/via L.Signorelli;

preavviso di divieto di circolazione a m 180 all’intersezione tra via Fratelli Rosselli e via Italo Scotoni, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione via Fratelli Rosselli/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 1000 all’intersezione tra la S.R.71 e la S.P.37 per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione S.R.71/S.P.34;

divieto di circolazione per tutti i veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 t e per i complessi di veicoli, all’intersezione tra la S.R.71 e la S.P.37 per i suddetti veicoli che volessero impegnare quest’ultima con direzione S.R.71/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 200 all’intersezione tra via del Cimitero di Cortona e via del Mercato, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione Città di Castello/Piazza del Mercato;

preavviso di divieto di circolazione a m 900 all’intersezione tra la S.C. dell’Ossaia e la S.C. di San Marco in Villa, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione S.C. dell’Ossaia/via dei Mori;

preavviso di divieto di circolazione a m 100 all’intersezione tra la S.C. dell’Ossaia e la S.P.35, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione Mercatale/S.P.34;

preavviso di divieto di circolazione a m 500 all’intersezione tra la S.P.35 e la S.C. delle Contesse, per i veicoli che dovessero percorrere quest’ultima con direzione S.P.35 via C.Battisti;

preavviso di percorso consigliato per “Cortona” con svolta verso sinistra per i veicoli con m.c.p.c. fino a 3,5 t, da posizionare sulla S.R. n. 71 al km 122+350 circa in località Sodo, nella corsia di marcia Arezzo-Perugia, ripetuto sul ramo di rotatoria immediatamente successiva;

preavviso di percorso consigliato per “Cortona” con svolta verso destra per i veicoli con m.c.p.c. fino a 3,5 t, da posizionare sulla S.R. n. 71 al km 122+090 circa in località Sodo, nella corsia di marcia Perugia-Arezzo, ripetuto sul ramo di rotatoria immediatamente successiva.

Durante l’orario di vigenza delle limitazioni e dei divieti di cui sopra, l’organizzatore dovrà opportunamente informare l’utenza di quanto previsto nella presente ordinanza, impegnando proprio personale e assicurando, tra l’altro, la loro presenza nei seguenti punti oltre a quelli strategici per garantire la libera circolazione:

intersezione tra SR71 e SP 37 del Sodo n. 2 addetti;

intersezione tra SR71 e Via Luca Signorelli (ingresso verso Cortona) n. 1 addetti;

intersezione tra via del Cimitero di Cortona e via Roma n. 2 addetti;

intersezione tra via SP 34 Umbro Cortonese e S.C. del Santuario n. 2 addetti;

viale Passerini (viale del Parterre) n. 3 addetti;

i tre addetti dovranno posizionarsi come segue:

uno in cima alla rampa di ingresso del Parterre;

due lungo il viale affinchè possano coadiuvare le operazioni di sosta;

Ingresso posteggio Spirito Santo n. 1 addetto;

dovrà essere presente fino dalle ore 09:00 del giorno sabato 07/04/18

intersezione tra via C. Battisti e Via G.Severini (loc. c.d. “Gille”) n. 2 addetti;

intersezione tra Piazza Garibaldi e via G.Severini n. 1 addetti;

intersezione tra Piazza Garibaldi e via Nazionale n. 1 addetti;

intersezione tra SP 35 “Val di Pierle” e S.C. Contesse (loc. Campaccio) n. 2 addetti.

Al termine degli orari di limitazione o divieto sopra riportati e comunque non oltre il termine delle prove di qualificazione e della gara, tutta la segnaletica temporaneamente modificata dovrà essere immediatamente ripristinata per come era prima delle summenzionate variazioni.