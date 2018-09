Corso di formazione sulle tematiche del servizio civile

Il Comune di Montevarchi in collaborazione con l’Associazione Civ.ì Civilisti Volontari in Formazione, ha organizzato la prima giornata in Valdarno dedicata al servizio civile. In pratica un vero corso di formazione per essere informati sulle principali tematiche che riguardano il servizio civile universale, il servizio civile regionale, rivolto a tutti coloro che a vario titolo operano negli enti pubblici e enti privati in questo settore predisponendo progetti e gestendo poi i volontari che sono chiamati a svolgere la loro attività.

Il corso di formazione si svolgerà in Sala della Filanda al centro culturale Ginestra Fabbrica della Conoscenza venerdì 14 settembre con inizio alle ore 15.30. Il Comune di Montevarchi ha richiesto l’accreditamento come evento formativo all’Ordine Assistenti Sociali della Toscana.

La Giornata sarà articolata in due momenti: dopo i saluti iniziali delle autorità, affronterà il tema del Servizio Civile Oggi con l’intervento dell’Associazione Civ.ì; la seconda parte, sarà organizzata come un tavolo di confronto e affronterà il tema della procedura di accreditamento e della relativa normativa con l’obiettivo di chiarire i tanti dubbi che spesso sono causa di rinuncia e fornire informazioni utili riguardo e le caratteristiche e l’esigenze degli enti e dei Volontari per incoraggiare una efficace selezione dei candidati. Infine sarà presentata una guida per predisporre al meglio i progetti del Servizio Civile Regionale e Nazionale, del Servizio Civile Europeo e del Servizio Civile Universale.