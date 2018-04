Chiusura temporanea di via Papa Giovanni XXIII a San Giovanni Valdarno, dal 9 al 13 aprile.

Si comunica che dal giorno 9 aprile al giorno 13 aprile 2018, e comunque fino al termine dei lavori, esclusi i giorni di sabato 14 e domenica 15 aprile, sarà istituito il divieto di transito e di sosta in via Papa Giovanni XXIII.

I lavori sono resi necessari al fine si eseguire l’allacciamento alla rete fognaria nella via interessata da parte della ditta incaricata dalla società Publiacqua S.p.A.

L’accesso al centro cittadino (esempio per via Roma o per Piazza della Libertà) sarà possibile soltanto da via Piave.

L’accesso alla ZTL con ingresso in via Giovanni da San Giovanni sarà garantito transitando esclusivamente da via Suor Eleonora Gori.

L’ordinanza prevede importanti modifiche alla circolazione nell’area interessata, si consiglia quindi ai cittadini di prestare molta attenzione alla cartellonistica stradale provvisoria che sarà presente.

San Giovanni Valdarno, 3 aprile 2018