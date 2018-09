Centri educativi Il Cerchio e il Piccolo Principe: aperte le iscrizioni

Lunedì 24 settembre riprenderanno le attività dei Centri socio-educativi organizzate dal Comune di Montevarchi sia nel capoluogo che nella frazione di Levane. Un’attività molto seguita dalle famiglie che coinvolge tanti bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Le attività si svolgono a “Il Cerchio” che ha sede in Via Leonardo Da Vinci a Montevarchi e a “Il Piccolo Principe” con sede in Via Leona, 120 a Levane. All’interno dei centri durante i pomeriggi si effettuano compiti in gruppo, laboratori creativi, animazione e socializzazione. Da martedì 18 a sabato 22 settembre saranno aperte le iscrizioni. Presso l’Urban Center (Ufficio incomune) posto in via dei Mille, 7 a Montevarchi le iscrizioni saranno aperte dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Presso

L’Ufficio incomune di Levane dal martedi al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Si ricorda che i Centri Educativi sono a numero chiuso e le domande vengono accolte seguendo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune. Le iscrizioni rimarranno comunque aperte anche dopo il 22 settembre e potranno essere presentate all’Urban Center (dal lunedì al sabato) e all’Ufficio incomune a Levane (solo il mercoledì). I giorni scelti al momento delle iscrizioni non possono essere cambiati fino a gennaio. La richiesta di una ulteriore agevolazione sul costo della tariffa per la frequenza al Centro Socio-educativo, per l’a.s. 2018-2019, potrà essere effettuata presso il Servizio Sociale del Comune di Montevarchi (piazza G. Garibaldi, 4 – tel: 055/9108268) previo appuntamento telefonico da prendere entro e non oltre il 30.09.2018 presentandosi muniti di certificazione di ISEE in corso di validità. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione — piazza Varchi 5 Montevarchi — Tel. 055 9108227/229.