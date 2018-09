Castiglion Fiorentino, dal primo ottobre si può fare domanda per il contributo di morosità incolpevole

Apre il primo ottobre il bando per la morosità incolpevole a cui possono accedere coloro che sono sotto intimazione di sfratto per morosità e che risiedono nell’alloggio in questione da almeno un anno. Svariati sono i requisiti necessari per poter usufruire di questo contributo, tra i quali troviamo la perdita del lavoro, essere in cassa integrazione, il mancato rinnovo del contratto e tutte quelle situazioni che il Servizio possa attestare per la dichiarazione di non colpevolezza in relazione alla morosità maturata e per la quale è intervenuto lo sfratto. Inoltre è necessario il modello ISEE non superiore a € 16.500 ed ISE non superiore a € 35.000. Previsto anche il rimborso di parte delle spese legali per un massimo di 800 euro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune di Castiglion Fiorentino.