Assemblea del personale Nuove Acque: riduzione delle prestazioni agli sportelli nel territorio

Nuove Acque rende noto che lunedì 26 marzo è prevista l’assemblea del personale, che si terrà dalle 10.30 alle 13.00.

Per questo motivo, potrebbe verificarsi una riduzione delle prestazioni agli sportelli di tutte le agenzie (Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro, Camucia di Cortona e Sinalunga), fino anche alla chiusura degli stessi.

Si ricorda comunque che saranno disponibili i numeri:

• 800.191919 attivo 24 ore su 24 per informazioni urgenti, segnalazioni e guasti

• 800.391739 (per chi chiama da telefono fisso) o 199.138081 (per chi chiama da cellulare, servizio a pagamento secondo i profili tariffari applicati dal proprio gestore telefonico) per servizi di pratiche ed informazioni commerciali