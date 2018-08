Arezzo – Fiorentina, le modifiche a sosta e circolazione

In occasione dell’amichevole di calcio Arezzo – Fiorentina mercoledì 22 agosto dalle 17,30 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nel tratto di viale Divisione Garibaldi compreso tra via Raffaello Sanzio ed il piazzale antistante la curva ospiti (curva nord), nonché nel piazzale antistante la stessa curva ospiti. E’ istituito il divieto di transito dei veicoli in viale Divisione Garibaldi.

Scatta il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in viale Giotto, nella strada interna individuata dai numeri civici dal 209 al 219, lato edifici, in piazzale Roberto Lorentini, in viale Gramsci, in via Modigliani e nel controviale di via R. Sanzio. E’ istituito il divieto di transito dei veicoli in viale Gramsci e nel piazzale Roberto Lorentini, oltre che in via Modigliani e nel controviale di via Raffaello Sanzio. E’ istituito il senso unico di circolazione in via di Castelsecco, nel tratto compreso tra l’anello esterno dello stadio “Citta di Arezzo” e il civico 14, secondo la direzione di marcia viale Gramsci/via di Castelsecco.

Divieto di transito dei veicoli sul tratto dell’anello esterno dello stadio tra via di Castelsecco e viale Divisione Garibaldi. La corsia di decelerazione di via Simone Martini posta in corrispondenza dell’intersezione con viale Gramsci, normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla periferia che intendono immettersi in direzione stadio, è riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli.

Dalle 19,30, e fino al completo deflusso dei veicoli in sosta, è istituito il senso unico di circolazione in via Simone Martini, nella direzione di marcia viale Giotto → svincolo Le Pietre, con sosta consentita su ambo i lati.