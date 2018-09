Al via la consegna della fornitura dei sacchetti per il porta a porta

L’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana informano i cittadini residenti nelle zone servite dal porta a porta che da sabato 29 settembre prenderà il via la consegna della fornitura dei sacchi per il porta a porta. La consegna verrà fatta dagli operatori di Sei Toscana presso l’apposito gazebo che sarà allestito nel parcheggio della Coop in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Terranuova Bracciolini.

Il punto di consegna di via Carlo Alberto della Chiesa osserverà il seguente orario di apertura: sabato 29 settembre, dalle 8 alle 13; sabato 6 ottobre, dalle 8 alle 13; sabato 13 ottobre, dalle 8 alle 13. Sabato 20 ottobre, dalle 8 alle 13. Per chi non potrà recarsi a ritirare la fornitura di sacchi presso il punto di consegna di via Carlo Alberto della Chiesa, i kit resteranno in distribuzione per un mese, a partire dal 23 ottobre, presso il centro di raccolta nell’area ex macelli nei giorni e negli orari di apertura della struttura (lunedì dalle 9 alle 11.45; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17.45; sabato dalle 9 alle 11.45 e dalle 14:30 alle 17:45. Per ulteriori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800 127 484