Agevolazioni alle famiglie per il servizio idrico. Tutte le info per i residenti di Castelfranco Piandiscò

Agevolazioni per i servizi idrici mediante rimborsi alle “utenze deboli. Le ha decise l’Amministrazione comunale che ha stanziato un fondo per poter venire incontro alle famiglie in difficoltà.

Fino a venerdì 13 luglio 2018 è possibile presentare domanda per accedere alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di agevolazioni economiche sulla tariffa idrica per utenze deboli.

Possono fare richiesta coloro che hanno una dichiarazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a €. 10.946,52. Il suddetto limite ISEE viene innalzato a €. 13.654,57 in caso di nucleo familiare composto da almeno 5 componenti.

Il bando e i moduli di domanda sono scaricabili dal sito del comune https://www.castelfrancopiandisco.it.