Arezzo: ricerca perdite nella rete idrica nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio, i tecnici di Nuove Acque hanno programmato un’attività di ricerca perdite nella rete idrica di Arezzo.

Dalle 23.00 di martedì fino alle 6 di mercoledì, l’erogazione idrica potrà subire abbassamenti di pressione ed eventuali interruzioni in via V. Veneto, via Avignone, via F. Filzi, viale Cittadini, via Guadagnoli (e strade limitrofe), via Garibaldi (e strade limitrofe), via Petrarca (e strade limitrofe), via e piazza Guido Monaco (e strade limitrofe), via Cavour (e strade limitrofe), via Margaritone (e strade limitrofe), via dell’Anfiteatro, Corso Italia (e strade limitrofe), via M. del Prato (e strade limitrofe), via Roma (e strade limitrofe), via de’ Redi, via de’ Cenci, via Crispi (e strade limitrofe), viale Michelangelo, viale Pier della Francesca (e strade limitrofe), via Fra’ Guittone, via A. Testa, via Marconi, via L. Leoni, via S. Lorentino (e strade limitrofe), via Porta Buia, via Ghibellina, via Eritrea, via G. Decollato, piazza Badia.

Si comunica che al momento del ripristino della distribuzione idrica, si potrebbero verificare casi di torbidità.