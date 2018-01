Sicuramente non l’edizione più affollata dell’Antiquaria ma, in centro storico, gli antiquari sono ugualmente arrivati con i loro banchi per il primo appuntamento del 2018 con la Fiera.

A pochi mesi dalle celebrazioni per i 50 anni della manifestazione ecco che Arezzo continua ad essere la location ideale per appuntamenti che fanno da richiamo a tutti gli appassionati.

Il fotoracconto di questa giornata e della prima Fiera Antiquaria dell’anno.