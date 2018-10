Taglio delle chiome degli alberi di piazza Guido Monaco in corso. L’operazione di potatura con l’ausilio di un’autoscala è iniziata ieri e durerà un paio di settimane. La ditta che se ne sta occupando procede per quadranti. Il primo spicchio aggredito è quello sud-est, che al momento risulta inagibile per i pedoni. A rotazione, poi, saranno interessate le altre porzioni della piazza. Via via, sarà quindi transennata e resa inaccessibile il quarto della piazza oggetto del taglio.

