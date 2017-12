Piazza Grande tra Jedi, Stormer e spade laser: ecco i personaggi di Star Wars

Un recupero in grande stile. Era stata annullata per via della pioggia domenica 10 dicembre, si è svolta oggi pomeriggio l’attesa sfilata dei personaggi di Star Wars. Direttamente da Lucca Comics and Games, sono arrivati in piazza Grande i personaggi di Guerre Stellari ai Mercatini di Natale Arezzo. Cavalieri Jedi muniti di spade laser e il temibile Darth Veder, scortato dai fidati Stormer, hanno animato la città alta dalle 16 alle 20, in un mix di intrattenimento, gioco e magia del Natale. Un’iniziativa per celebrare il 40° anniversario della saga. La sfilata, è stata accompagnata dalle musiche di John Williams.