La grande festa di Pescaiola: aziende aretine premiate dalle autorità

Notte di grande festa per la periferia aretina che ha vissuto la settima edizione di “Pescaiola da Vivere”, l’evento di apertura della stagione estiva aretina organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Arezzo.

Subito dopo la cerimonia inauguralele autorità hanno consegnato a cinque commercianti della zona il premio “Quartiere nel Commercio”, riconoscimento che Confcommercio Arezzo rivolge alle attività storiche di Pescaiola in servizio da oltre 30 anni. Quest’anno sono la “Macelleria Barelli”, il negozio di abbigliamento “Sopra Le Righe”, il “Bar Lisa” e la “Sada Arredamenti” a ricevere una riproduzione della Chimera di Arezzo e la spilla con impressa l’aquila di Calimala, simbolo dell’associazione commercianti. Per la prima volta premiata anche un’impresa che si è da poco insediata nel quartiere, il centro telefonico multimarche “ML 14”, come augurio di lunga vita.