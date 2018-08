Tanti momenti emozionanti ieri sera allo stadio Città di Arezzo per l’amichevole tra il Cavallino e la Fiorentina. Le targhe per Bruno Beatrice e Narciso Terziani, il ritorno in amaranto di Carlo Pelagatti, i fiori e gli striscioni per il Pes e per le vittime di Genova il tutto condito da una bella cornice di pubblico, grande tifo e una prova interessante degli amaranto.