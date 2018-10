L'odore della notte, omaggio a Pasolini

Venerdì 2 novembre alle 21:00, presso l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro, si terrà la presentazione del libro "L'Odore della Notte", un omaggio a Pier Paolo Pasolini a cura di Paolo D'Anna. Nel giorno in cui ricorre l'anniversario della scomparsa del celebre artista, l'autore cercherà di ricostruire i tratti distintivi di Pasolini, un intellettuale dalla personalità complessa e controversa il cui pensiero appare oggi straordinariamente profetico.

Il libro

"L'Odore della Notte" è un viaggio poetico, e letterario, attraverso i testi, la poesia, e il teatro. Appunti e flash delle opere più o meno note. Dagli esordi "friulani" ai romanzi "romani. Dalle interviste, alle lettere indirizzate ai tanti amici che lo hanno amato: Bertolucci, Moravia, Maria Callas, Elsa Morante, Laura Betti. Un viaggio che parte dall'amata Casarsa in Friuli e approda a: Roma, Atene, Parigi, Calcutta, New York e Sicilia. Attraverso i diari e le cronache dei giornali, brandelli di vita e poesia emergono, affondano e riemergono. Un viaggio che racconta l'Italia di Ieri ma anche l'Italia di oggi attraverso il pensiero lucido e profetico di Pasolini.

L'autore

Poeta, scrittore, autore e regista teatrale, Paolo D'Anna nasce a Caronia, Messina, ma vive da sempre a Calolziocorte in provincia di Lecco. Giovanissimo si impegna in campo sociale e culturale, fonda con un gruppo di amici la rivista di informazione "Proposta". Frequenta a Milano i laboratori teatrali di Giorgio Strehler e si avvicina al teatro di Dario Fo e Franca Rame. Insieme alla passione per il teatro coltiva la passione per la scrittura e dal 1995 scrive diversi libri. Nel 2017 pubblica "L'Odore della Notte", raccolta di versi omaggio a Pier Paolo Pasolini e il "Muro di Alda", omaggio alla poetessa Alda Merini.

Importanti e significativi gli incontri e le collaborazioni in campo artistico per la realizzazione di alcuni importanti eventi, come in campo letterario con la poetessa Alda Merini e molti altri in campo teatrale.