A teatro si parla con Mogol e di Gaber. Notte in maschera all'insegna del trash e poi teatro per tutti i gusti: gli appuntamenti

VENERDI' 22 FEBBRAIO

Allume dal vivo al Golden Drakes Mc Arezzo

Stagione concertistica Casa Bruschi: arriva il pianista Zoltán Fejérvári

“Sul Filo della Lana”, mostra a Stia

Arte e colore a Saione con la mostra di Luigi Viroli a Maninpasta

Botticelli, Della Robbia, Cigoli. Montevarchi alla riscoperta del suo patrimonio artistico

Undicesima Biennale Nazionale di Pittura di Foiano

Paesaggi e surrealismo: al via la mostra “emotività nei colori”

“Ge gustibus”, al via le degustazioni teatrali a chilometro zero

La Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA presenta "La bella addormentata"

A cena per un amico, raccolta fondi per il canile

Mamacita Night alla Discoteca Il Principe di Arezzo

"Tripolino fantino gentiluomo", presentazione del libro di Parnetti e Filiani

Doppio incontro a Casa Petrarca

"La sinistra e la scintilla", presentazione del libro di Giuseppe Provenzano

SABATO 23 FEBBRAIO

Omaggio a Giorgio Gaber: evento a Cavriglia

Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, Carmen: un viaggio a suon di lirica

“Mogol racconta Mogol”. Appuntamento al Signorelli

George Cables e Victor Lewis in concerto per il Valdarno Jazz

Musica e canto: arriva a Rondine un contest promosso da due casentinesi

Arezzo Che Spacca Unplugged all'Aurora

Teatro dei burattini e cantori in ottava rima al Monte

Pieve Classica: settimo appuntamento con "Amadè"

Bandagaber trio, omaggio a Giorgio Gaber al teatro comunale di Cavriglia

(Un)Happy Hour al Teatro di Laterina

Dog movie casting in tour ad Arezzo

Carnevale dei Figli di Bocco, secondo weekend

Gara nazionale Ikf-Wku all'Arezzo Fiere

A Vacchereccia coriandoli, carri e stelle filanti in notturna

Nel paese dei giochi selvaggi alla Casa sull'Albero

OA e la curva sud ricordano Lauro Minghelli. Cena a Battifolle

Carnevale con la Banda dei Piccoli Chef all'impianto di San Zeno

Karemaski: party di carnevale WHYNOTFLIX ispirato alle serie tv più famose

Festa a Ponte a Poppi che coinvolge tutta la comunità

Renato Traquandi presenta il suo ultimo libro

Giornata internazionale della lingua madre. Evento dell'associazione culturale del Bangladesh

Quell'edizione di Pinocchio del '46 dipinta da Marino "da Montevarchi" Parigi

“Un figlio di troppo” alla Ginestra

Luigi Bicchi presenta "E' caduto giù l'armadio"

Storie piccine, grandi sorprese" letture a bassa voce a cura di di Elena Cheli

“È Carnevale” a Casa Bruschi

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Christophe Giovaninetti in concerto ad Arezzo

Una domenica mattina al Cassero per la Scultura

Al Moderno va in scena Terra chiama Tommy

L’operazione al Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò

"Voglio la luna!" in scena al teatro Dovizi

Raduno Harley Davidson al Carnevale di Foiano

Carnevale dei bambini a Rigutino

Carnevale dell'Orciolaia: seconda uscita

Il naso delle piante: incontro al Roseto Fineschi

Carnevale a Vacchereccia: il programma

Uffizio dell’Industria, Commercio e Vicariato: appuntamento con il Carnevale sangiovannese

Carnevale Foiano della Chiana: terza uscita

A Monte San Savino torna il Carnevale dei ragazzi

Ninnananna di stoffa al museo: un laboratorio per i più piccoli

Carri, coriandoli e stelle filanti: a San Giovanni è Carnevale

Presentazione del libro “Cortona 1398. La signoria dei Casali e la giostra dell’Archidado”

Presentazione del volume "Ritorno in Vietnam"

Incamminarsi giornate di studio sulla danza e il movimento