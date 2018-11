“Toro scatenato” in versione restaurata

Sarà “Toro Scatenato” capolavoro immortale di Martin Scorsese, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna il film che, giovedì 8 novembre alle 21.30 all'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto 17, AR) inaugurerà la nuova stagione di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Si parte con “Toro scatenato”, pellicola del 1980 che segna una tra le prime collaborazioni tra il regista Scorsese e l’attore Robert de Niro, racconta la storia del pugile Jack LaMotta, la sua vita inimitabile, la sua lotta all'ultimo sangue sul ring e per sopravvivere a se stesso.

In programma apericena nel foyer con Pre-Mundo e Blackjesus Djset in collaborazione con Quasi Quasi social cafè.

Inizio ore 21.30 Info www.lefornaci.org | auditoriumlefornaci@gmail.com | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini. Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€