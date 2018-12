Torna Briciole di Fiabe, il Festival di Teatro per Ragazzi organizzato dalla Compagnia NATA presso il Teatro Pietro Aretino. Domenica 23 dicembre Teste di Legno - mostra vivente dei Burattini di Attilio Monti. In occasione dei 30 anni della Compagnia NATA, 20 allievi attori delle scuole di teatro della NATA di Capolona e Arezzo faranno sfilare, giocare, danzare e improvvisare per le vie della città 20 magnifici pezzi della Collezione dello storico fondatore della Compagnia Attilio Monti.

Trasferitosi a Milano dopo la guerra, Attilio conosce Dario Fo: ispirato dai suoi caleidoscopici discorsi da bar, più simili a quelli di un cenacolo artistico e letterario, si iscrive al corso di architettura all'Accademia di Brera. Con il diploma, si aprono per Attilio le porte di Cinecittà, dove lavora come scenografo per diversi anni fino al trasferimento a Londra, tecnico del suono per un’emittente radio. Si sposta poi a Parigi, e dopo ancora a Genova, dove lavora come scenografo per Aldo Trionfo e conosce Paolo Poli. Di nuovo nella capitale, si unisce all’innovativo gruppo dell’avanguardia Romana: lavora con Memè Perlini, Mario Ricci, Giuliano Vasilicò, Carlo Cecchi. Nel1966 conosce Otello Sarzi, grande sperimentatore e maestro del teatro di figura. Nel 1978 con la compagna e collega Pinuccia Bocchi si trasferisce in Casentino: la coppia si dedica per trent’anni alla costruzione di burattini e all’allestimento di diversi spettacoli, dando il via ad una tradizione teatrale che prosegue tutt’ora. I pezzi della collezione sono oltre settecento: marionette, burattini, teatrini e baracche, scenografie, costumi e via dicendo, da lui sapientemente costruiti a mano o provenienti da ogni parte del mondo, alcuni risalenti alla fine dell’800.

Il percorso partirà alle ore 16 da Piazza San Francesco, passando per Corso Italia per poi raggiungere, tappa dopo tappa, Piazza San Jacopo.