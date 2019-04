Moby Dick Festival Kids - I promessi sposi

Una produzione KanterStrasse con il sostegno di Regione Toscana

Tratto da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni

regia e drammaturgia Simone Martini

con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini, Alessio Martinoli Ponzoni

disegno luci Marco Santambrogio

scene Eva Sgrò

costumi Silvia Lombardi

organizzazione e comunicazione Elisa Brilli

collaborazione grafica Nicole Falcioni

foto Mario Lanini

Età suggerita: + 11 e adulti (studenti medie, superiori e adulti)

"I Promessi Sposi" chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo "Amletino" e "Ubu Re". Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l'odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile.

I nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia 'spagnoleggiante' si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica.

KanterStrasse riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale.

• • •

L'anteprima de "I Promessi Sposi" fa parte della mini rassegna fra teatro e letteratura Moby Dick Festival KIDS dedicata ai bambini e ai ragazzi.

Info & prenotazioni

Biglietto unico: € 5

t. (servizio SMS o w.app sempre attivo) +39 377 98 78 803

kanterstrasse.info@gmail.com

Le Fornaci - Centro Culturale Auditorium

via Vittorio Veneto 19 - Terranuova Bracciolini (AR)