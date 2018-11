“Figure di donne”, spettacolo a Cavriglia

Uno spettacolo che porta sul palco il ruolo della donna. Lo ha promosso l'Associazione “Eva con Eva” in sinergia con l'Amministrazione Comunale è andrà in scena domenica 11 novembre alle 21.15 al Teatro Comunale di Piazza Berlinguer. “Figure di donna” dello spettacolo a cura della compagnia di Teatro Amatoriale “La Fraschetta”.

Figure di donna nella storia,nella letteratura e nel mito. Presentiamo alcuni monologhi su donne carismatiche che in qualche modo hanno lasciato un segno per la loro forza speciale,una forza che le caratterizza e le accomuna tutte. Purtroppo non sempre queste donne hanno avuto la risonanza che meritavano in un mondo prevalentemente al maschile;per questo proviamo a dar loro voce.

L'ingresso alla serata è gratuito ad offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto l'Associazione “Eva con Eva”, realtà che si dedica all’accoglienza e all’ascolto di donne vittime di ogni tipo di violenza.