Il folk e le storie di Bob Corn: in scena a Cavriglia

Un concerto particolare, intimo e comunicativo, allestito per valorizzare le doti di affabulatore dell'artista che sarà insieme al pubblico dentro il palcoscenico a sipario chiuso. Un progetto che abbandona la consueta idea dello spazio teatrale per muoversi come in un ring (o in un salotto), dove musicista e pubblico dovranno convivere e condividere energie e storie. Al Teatro Comunale di Cavriglia protagonista sarà Bob Corn, nome d’arte di Tiziano Sgarbi, è una specie di "padre spirituale" di buona parte della scena indipendente e alternativa, specialmente nell’area emiliana. Fondatore della band “grunge" Fooltribe (che poi è diventato il marchio delle sue produzioni) e organizzatore del festival “Musica nelle valli”. Interpreta la sua musica come interpreta la sua vita. Cantante folk-rock, minimalista. Un “hobo” che dalla valle Padana ("da San Martino Spino, fra Modena e Mantova... quasi Ferrara"), con le sue canzoni scritte e cantate in inglese, parla di sentimenti e del mondo. Ha viaggiato e suonato per tutta Europa e negli Stati Uniti con la sua piccola chitarra e le sue grandi storie. Un poeta.

La sua attività discografica solista è iniziata nel 2004 e il nuovo album "Songs on the line” è il suo settimo disco che lo ha fatto incontrare con la Materiali Sonori, anche dopo lo strepitoso concerto tenuto a San Giovanni Valdarno per Orientoccidente nel luglio scorso.



Sarà un concerto speciale che si svolgerà con il pubblico sul palcoscenico a sipario chiuso (su prenotazione, posti limitati).

Inizio: ore 21.30 - Biglietto d’ingresso: 10 €

Prenotazioni e informazioni: tel. 377.4494360 - 055.9120363 – 055.9669733