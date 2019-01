Alessandra Bedino al Teatro Moderno di Tegoleto con "Lettera alla madre"

In occasione delle iniziative inerenti il giorno della memoria Il Comune di Civitella e l’Istituto Comprensivo Martiri di Civitella offrono ai propri ragazzi e cittadini una performance teatrale, con Alessandra Bedino presso il Teatro Moderno di Tegoleto per il giorno 25 gennaio alle ore 10.30.

La performance ripercorre la traccia del libro di Edith Bruck, ebrea laica sopravvisuta all’internamento nel lager di Auschwitz dove perde la madre, alla quale scrive questa immaginaria lettera. Accompagnamento musicale dal vivo di Claudia Bombardella.

“Coltivare la memoria per i nostri studenti e futuri cittadini è il miglior strumento per costruire un futuro di pace”commenta il Dirigente Scolastico Iasmina Santini.

Il Sindaco di Civitella afferma “crediamo che la memoria sia importante, soprattutto in tempi come questi in cui riemergono con prepotenza le stesse ideologie discriminatorie che hanno portato alla tragedia della Shoah. “Il progetto della memoria deve essere coltivato 365 giorni all’anno e in occasione del 27 gennaio è doveroso un impegno straordinario.

Lo spettacolo è finanziato dal Progetto “Festa della Toscana” del Comune di Civitella in Val di Chiana.

La cittadinanza è invitata a partecipare